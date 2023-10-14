Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Супротивник буде виступати в білому комлпекті.

У рамках матчу відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 збірна України зіграє в Чехії проти Північної Македонії.

Команда Сергія Реброва зіграє в синьому комплекті форми. Голкіпер національної команди вдягне червоний воротарський светр.

Україна — Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Північномакедонці, своєю чергою, будуть грати в білій формі, а їх голкіпер — в зеленій.

Нагадаємо, слідкувати за грою Україна — Північна Македонія, стартовий свисток в якій має пролунати завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом, Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.