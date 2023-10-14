Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На стадіоні буде понад 12 тисяч українських фанатів.

У рамках матчу відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 збірна України зіграє в Чехії проти Північної Македонії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, на поєдинку очікується 13 000 глядачів, 988 з яких — уболівальники збірної Північної Македонії, тобто буде аншлаг.

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Дженералі Арена у Празі вміщує 18 887 глядачів, проте 5 тисяч місць були заблоковані Європейським футбольним союзом у вигляді покарання.

Нагадаємо, слідкувати за грою Україна — Північна Македонія, стартовий свисток в якій має пролунати завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом, Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.