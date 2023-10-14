Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Північної Македонії висловився про поразку від України у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

Головний тренер збірної Північної Македонії Благоя Мілевські поділився враженнями від гри та результату цього протистояння.

"Я думаю, що глядачі, які зібралися на трибунах, отримали задоволення від матчу. Україна та Північна Македонія провели чудовий поєдинок. Я пишаюся своїми гравцями й тим, як вони діяли. Наша реакція після першого пропущеного м’яча була блискучою.

По перерві ми зробили заміни й домінували, але не скористалися своїми шансам. Єдине, чим я не задоволений, так це результатом зустрічі", — цитує слова Мілевські офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Північна Македонія ви можете на Football.ua.