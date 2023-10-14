Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фахівець відповів на запитання журналістів після гри із Північною Македонією.

Головний тренер збірної України прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (2:0).

"Підтримка вболівальників завжди допомагає. Як я говорив перед грою, ми дуже вдячні Чехії та Празі за запропоновану можливість тренуватися та готуватися до матчу. Сьогодні була дуже хороша атмосфера, яка допомагала гравцям і це дуже важливо.

Загалом я вважаю, що Північна Македонія — дуже міцна команда, яка в атаці має дуже хороших гравців, які сьогодні дуже добре себе показали.

Щодо суддівства, то ця гра була дуже важливою для обох команд. Тому було багато стиків, боротьби і, напевно, коли одна команда забиває м'яч, її стає набагато більше. Я вважаю, що рефері сьогодні впорався із матчем.

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Сьогодні була дуже важка гра – треба буде подивитися як гравці відновлюватимуться. Гравці віддали всі емоції та сили. Перші два дні потрібні для відновлення, а потім побачимо, в якому стані вони будуть.

Виступ Мудрика та його перспективи? Ви бачите, що у нього не виходить в Челсі та у збірній! Скільки йому років? Ви хочете, щоб він був як Мессі зараз? Я вважаю, що він крок за кроком намагається грати краще, і коли ти граєш у Челсі — це дуже важливо. Ви питаєте перспективу гравця, який вже грає у Челсі. Я вважаю, що у нього все попереду, він дуже працює. Я не вважаю, що сьогодні він провів невдалу гру. Він дуже допомагав команді, а те, що він не забив — таке буває, але він намагається і створює моменти", — сказав Ребров на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.