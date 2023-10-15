Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі цікаві дані після матчу проти пвінічномакедонців.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, у цьому матчі відбувся ряд ювілеїв:

- наша команда здобуває вже п'яту поспіль перемогу над збірною цієї країни, повторивши особистий рекорд, зафіксований у матчах проти Естонії та Люксембургу;

- перемога над північними македонцями стала для "синьо-жовтих" ювілейною, 75-ю, здобутою у своїй історії в статусі господарів поля;

- українська збірна також здобула і 35-ту перемогу в рамках відборів та фінальної частини чемпіонатів Європи;

- перемога у Празі стала для «синьо-жовтих» ювілейною, 30-ю, здобутою саме у жовтні-місяці у всіх турнірах;

- Георгій Судаков відкрив лік своїх голів у складі збірної України (у 10-й грі);

- Олександр Караваєв став автором 75-го гола джокерів національної збірної.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.