Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нам потрібна лише перемога!

17 жовтня, у відбірковому матчі до Євро-2024 збірна України на виїзді зіграє проти збірної Мальти. Напередодні гри, головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав передматчеву прес-конференцію.

"На жаль, Маліновський не зможе взяти участь у зустрічі, бо має три жовті картки. Відновився й почав працювати у загальній групі Денис Попов. Усі гравці відновлюються та готові до поєдинку.

Вважаю, що збірна Мальти у першому матчі грали у відкритий футбол, намагалися створювати моменти, мали їх достатньо у першому таймі.

Ми повинні бути дуже сконцентрованими, попереду важлива гра. Така ж важлива, як і з Північною Македонією. Я впевнений, усі гравці розуміють, яким буде матч. Він буде складним, таким самим, як і в Словаччині. Тому ми готуємося дуже серйозно."

На питання стосовно можливої участі у грі проти Мальти Назарія Русина, Сергій Станиславович відповів наступним чином:

"Подивимося, сьогодні ще є тренування. Але я вдячний Назарію — він професіонал, працює, немає питань. Виклик до збірної для нього — велика повага. Він працює разом з усіма хлопцями, завтра має шанс з’явитися у складі", — підсумував головний тренер збірної України.

Матч відбору до Євро-2024 між збірними Мальти та України відбудеться 17 жовтня о 21:45 за київським часом.