Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва готується до останнього жовтневого матчу.

Українці прибули до аеропорту в столиці країни Ла-Валетті напередодні ввечері, попередньо провівши тренування в Празі, тож перше заняття на Мальті одразу ж стало офіційним.

Тренування синьо-жовтих відбулося на Національному стадіоні Мальти, чия оригінальна назва мальтійською звучить так — GrawndNazzjonali.

У вечірній сесії взяли всі 24 гравці, які на цей час перебувають у таборі національної команди. Удень у збірної була теорія, а ввечері — єдине тренування, яке команда проводить у повному складі перед поєдинком із Мальтою. Однак такий формат відбірних ігор, який не залишає інших варіантів для підготовки. Годинне заняття традиційно було присвячене відпрацюванню тактичної схеми та визначенню стартового складу на матч.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.