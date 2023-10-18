Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник — про перемогу над Мальтою у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках восьмого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Мальтою (3:1) та повернулася на друге місце в турнірній таблиці квартету С.

Лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко поділився враженнями від гри та результату цього протистояння.

"Чому матч з Мальтою був важким? Я не думаю, що це зміна клімату чи що ми недовідновилися. Мальтійці грали пізніше, ніж ми. У них було менше часу. Як казав головний тренер, зараз у кваліфікації немає простих ігор. Не думаю, що це через те, що ми грали другу гру поспіль. Це просто хороший суперник, який так само розбирає команду, проти якої грає. Може, через це.

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Напевно, ми прокинулись після голу. Звісно, для мене, як захисника, це не дуже хороші новини, коли ми пропускаємо. Захисники та воротарі не люблять пропускати. Дуже радий, що ми добре відреагували на цей гол і двічі забили в першому таймі. В другому таймі ми добили третім, і вже було набагато легше.

У мальтійців вже немає задач у цій кваліфікації, але вони хотіли показати, що вони хороша команда. Вони дійсно дуже хороша команда, і вони це показали. Ті, хто будуть писати, що "от, у мальтійців важко виграли", хай вийдуть і покажуть, як треба. Це дуже хороша команда. У другому таймі вони додали, але ми забили третій гол, і кінцівка була легкою", — сказав Миколенко в інтерв'ю для ВЗБІРНА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Мальта — Україна ви можете на Football.ua.