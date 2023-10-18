Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Мальтою.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Мальти (3:1).

"У першому таймі ми самі собі створили проблеми, але вирішили їх у другому. Ми програвали боротьбу, пропустили гол, але повернулися в гру. Поєдинок був дуже важким. Усі повинні розуміти, що результат сьогодні був дуже важливим. Я вдячний гравцям, що вони його здобули. Але ми повинні покращувати нашу гру.

Перший гол Мудрика за національну команду? Ми всі його привітали. Це дуже важливий крок для Михайла. Він забив, створював моменти для себе й партнерів. Здобули важливі три очки, рухаємося далі.

Мальта — Україна. Наші оцінки

Суперники грали здорово сьогодні. А в нас була проблема — ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів. Господарі не мали турнірної мотивації, вони хотіли показати хорошу гру перед своїми трибунами. Гадаю, їм це вдалося. Як я вже сказав, проблема була в нас, особливо в першому таймі, де на нас тиснув результат.

Для України завжди важко грати проти таких суперників, які сильно закриваються. Це показала й наша попередня зустріч із Мальтою. Це дуже компактна команда. Будь-якій збірній важко в таких умовах, якщо не забити швидкий гол. А особливо якщо ти пропускаєш. Але ми намагалися повернутися, забили два м'ячі, дуже важливо було зробити це в першому таймі. У другому ми не створили багато моментів, але атакували, намагалися забити третій м’яч, щоб почуватися більш комфортно.

Перемога молодіжної збірної України над Англією? Ми всі задоволені. Я привітав Унаї. Це дуже важливо в першу чергу для нього, тому що команда зараз буде більше довіряти тренеру, рухатися з ним. Це важлива перемога не лише для Унаї, а й для всієї України, оскільки обіграти топ-команду в Європі — завжди велике свято", - наводить слова Реброва прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мальта – Україна.