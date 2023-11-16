Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

УАФ опублікувала інформацію щодо списку гравців, які виступили в товариському матчі з польською командою.

У рамках підготовки до заключного матчу відбору на ЄВРО-2024 проти Італії національна збірна України провела товариський матч за зачиненими дверима із гданською Лехією, яка виступає в другому дивізіоні Польщі.

Цей спаринг завершився "сухою" перемогою підопічних Серія Реброва з рахунком 2:0 завдяки голам Олександра Піхальонка та Єгора Назарини — інформація щодо авторів голів була єдиною, яку опублікували в публічну площину після матчу.

Пізніше ввечері, о 22:52, Українська асоціація футболу в своєму Telegram-каналі повідомила про список гравців збірної України, які взяли участь в товариському поєдинку проти Лехії. До вашої уваги склади "жовто-синіх":

Збірна України. 1-й тайм: Різник (Бущан, 30), Караваєв, Бондар, Матвієнко, Таловєров, Дубінчак, Сидорчук (к), Малиновський, Піхальонок (Назарина 30), Зубков, Яремчук (Сікан, 30).

Збірна України. 2-й тайм: Бущан (Трубін, 60), Миколенко, Забарний, Сваток, Тимчик, Назарина (Степаненко, 60), Зінченко (к), Судаков, Мудрик, Циганков, Сікан (Довбик, 60).