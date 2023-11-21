Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Збірна України зіграла внічию проти чинних чемпіонів Європи. За будь-яких інших обставин уболівальники спокійно сприйняли цей результат, але не звітного дня. Ми не кваліфікувались на чемпіонат Європи-2024 напряму, тож завдання "синьо-жовтих" так і залишилось невиконаним. Чи варто жалкувати з цього приводу? Можливо, але недовго, бо незабаром дізнаємось суперника за плей-оф і це будуть дуже цікаві зустрічі. Звісно, що всі хотіли отримати сенсації, але натомість ми лише побачили переляканих фаворитів наприкінці гри, тому й святкували вони цей успіх настільки бурхливо, бо все добре розуміли.

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Італії отримав захисник нашої національної команди — Віталій Миколенко, який цього разу звично розташувався на лівому фланзі оборони.

Колись зіркового юнака Ніколо Дзаніоло бачили на правому фланзі атаки збірної Італії? А чинного чемпіона цієї країни в складі Наполі Маттео Політано? От і ми не бачили. Як і не побачив конкуренції для себе в боротьбі проти цих двох майстровитих виконавців Миколенко. Просто фундаментальна гра в обороні від представника Евертона, який розібрав своїх опонентів на фланзі. Якби ще й трошки додати активності в атаці наприкінці гри, то був би ідеальний матч. Але й без того — надзвичайно якісний виступ. Шон Дайч, перебуваючи в захваті від такого виконання, точно посміхався під час перегляду цієї гри.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на БайАрені в Леверкузені (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 7,5. По-справжньому великих викликів у воротаря збірної України цього разу було всього два — момент за участі Фраттезі та дальній постріл від Барелли. Не дивлячись на це, Трубін майстерно виконував решту своїх обов’язків, так що навіть Доннарумма на його тлі значно більш походив на пожежника в окремих епізодах. Надійна гра на лінії та під час виходів, "сухий" матч — по воротарській роботі цього вечора без питань.

Юхим Конопля — 6,5. Відверто важко було правому захиснику "синьо-жовтих", бо навпроти нього грав К’єза, тож перепочити бувало просто ніколи. Конопля провів геть не безпомилкове протистояння що в контексті захисту, що в атаці, але все ж таки один із найбільш яскравих моментів попереду не минув без його часті. А забий тоді Мудрик, то ми б і відвели погляд від певних недоліків у грі його партнера по команді.

Олександр Сваток (6,5) — Ілля Забарний (7,5) — 7,0. Експериментальна пара в центрі оборони була тим, що бентежило вболівальників після оголошення стартових складів. Але Сваток у підсумку зіграв доволі цілісний матч, хоча й у першому таймі був цілий каскад послідовних епізодів, коли здавалось, що від результативної помилки Олександра ніщо не врятує. Забарний у той самий час просто демонстрував свій рівень — безкомпромісний та потужний захист.

Віталій Миколенко — 9,5.

Тарас Степаненко — 6,5. Гра Італії в нападі цього вечора якось оминала нашу опорну зону й, можливо, це на краще. Бо Степаненко натомість міг десь підстрахувати центр оборони, десь зробити крок на підтримку дій у нападі, десь притримати м’яч. Загалом, кропітка робота другого плану, за якою щодо гри Тараса майже не залишалось яскравих вражень. Але й нічого поганого сказати не можна.

Олександр Зінченко — 7,5. Ребров на цю гру вигадав побудову в п’ять захисників під час позиційної оборони й Зінченко як раз і ставав цим допоміжним елементом для захисту. Відпрацював на відмінно, хоча й не був звично помітним у атаці, як у попередніх зустрічах.

Георгій Судаков — 7,5. І коли ж, як не в матчі проти збірної Італії, треба "продавати" себе італійській футбольній спільності. Немає сумнівів у тому, що скаути зацікавлених у Судакові клубів були присутні на цій грі. І якщо вони побачили те саме, що й ми, то враження мали скласти виключно позитивне. Георгій був неначе гравцем іншого рівня, причому в контексті обох команд.

Віктор Циганков — 7,0. Скласти настільки ж ефективну пару з Довбиком, як у Жироні, у нашого правого півзахисника так і не вийшло в цій грі. Циганков став автором першого удару в площину в цій грі, але після того його дії попереду обмежились на кількох невдалих спробах розібратись із м’ячем усередині штрафного. А ще було непритаманно для Віктора багато похибок у простих ситуаціях.

Артем Довбик — 7,0. Форвард не відзначився результативною дією — це не дуже добре, але посадив на попередження одного з центральних захисників, а іншому дошкуляв у боротьбі — це вже більш обнадійливо виглядає. Очевидно, що Довбику було недостатньо наявною підтримки від партнерів, тож за великим рахунком самостійно він і не мав можливості витягнути цю гру.

Михайло Мудрик — 6,5. За обсягом часу, проведеним із м’ячем у ногах на чужій половині, Мудрик у цій грі поступався, хіба що, К’єзі. Але ефективність італійця та українця в завершальній стадії порівнювати було просто непристойно. Ось і вийшло, що в чужому штрафному про Михайла ми згадували лише двічі: одного разу він не зорієнтувався та не забив, а іншого… Нехай вони із своїм VAR розберуться врешті-решт.

Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Олександр Тимчик, Данило Сікан, Олександр Зубков — хтось скаже, що заміни ми почали робити занадто пізно, що хронологічно дійсно має певний сенс. Але план Реброва працював у всьому, що не стосувалось безпосередньо забитих нашою командою м’ячів. Саме тому група гравців у послідовній ротації й не мала часу для того, аби запам’ятатись повною мірою.

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