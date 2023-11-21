Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник висловився після нічиєї у матчі з Італією.

У рамках вирішального поєдинку відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла в нульову нічию з Італією, поступившись у підсумку прямою путівкою італійцям на континентальну першість, але ще маючи шанси кваліфікуватися через плей-оф Ліги націй.

Центральний захисник Ілля Забарний подякував вболівальникам за підтримку в цьому минулому протистоянні з італійцями.

"Коли бачиш українські прапори, українців, які підтримують — це такий момент, коли сумуєш за цим. Так хочеться вже, щоб ми зібралися на наших рідних стадіонах та грати для наших вболівальників.



Такий час зараз, але сподіваємось на краще. Дякуємо всім за підтримку. Слава Україні", — цитує слова Забарного ВЗБІРНА.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Україна — Італія ви можете на Football.ua.