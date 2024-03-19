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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У стиковому матчі відбору на Євро-2024 зіграють збірна Боснія і Герцеговина та збірна України. Зустріч пройде на Біліно Полє.

Фаворитом майбутнього поєдинку є команда Сергія Реброва. Так, на перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом 2.04, тоді як успіх збірної Боснії і Герцеговини оцінюється показником 3.61.

Ймовірність нічийного результату оцінюється показником 3.53.

На прохід України дають коефіцієнт 1.55, на прохід Боснії і Герцеговини — 2.47.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.86.

Також можна поставити на те, що в матчі буде як мінімум два голи з коефіцієнтом 1.34.

Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що збірна України не пропустить у зустрічі, коефіцієнт на цю подію — 2.63.

Матч між збірною Боснії і Герцеговини і збірною України відбудеться 21-го березня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1 Дніпро).