Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нульова нічия за підсумками перших 45 хвилин.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зійшлася в протистоянні з Боснією і Герцеговиною на арені Біліно Поле в місті Зениця, де за підсумками першого тайму свисток зафіксував нульову нічию.

Так, за перші 45 хвилин жодна з команд не завдала ударів у площину воріт, при цьому в цілому за кількістю ударів БіГ має в своєму активі чотири, тоді як Україна — три.

Щодо жовтих карток, у складі команди Сергія Реброва попередження отримав Микола Матвієнко. У складі суперника "гірчичники" мають Сеад Колашинац та Юсуф Газібегович.

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Боснія і Герцеговина — Україна в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.