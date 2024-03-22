Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України висловився про перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України у гостях здобула непросту перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:1 та отримала можливість позмагатися за путівку до Німеччини у вирішальному раунді проти Ісландії (26 березня).

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився враженнями від минулого поєдинку з боснійцями.

"Ми грали проти міцного суперника. Ми йшли в атаку, але фінального кроку не було — важко зламувати таку оборону. Напевно, гра в два нападники — це був ва-банк, бо ми програвали і треба було відіграватися. Всі, хто вийшов на заміну, дуже допомогли, додали темпу грі.

Я не знаю, які були завдання у Бражка в команді Ротаня [у молодіжній збірній]. Тут він все виконав, я задоволений його дебютом. Вважаю, що в нього дуже велике майбутнє в збірній і клубі", — сказав Сергій Ребров після матчу в ефірі Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Боснія і Герцеговина — Україна ви можете на Football.ua.