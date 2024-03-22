Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард висловився про перемогу над БіГ у матчі відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України у гостях здобула непросту перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:1 та отримала можливість позмагатися за путівку до Німеччини у вирішальному раунді проти Ісландії (26 березня).

Нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук, який відзначився голом та асистом після виходу на заміну, поділився враженнями від минулого поєдинку з боснійцями.

"Це нормально, бо команда грала на виїзді. Боснія і Герцеговина, як і ми, хотіла поїхати на Євро. Грали удома, при своїх уболівальниках. У них дуже добре організована команда, хороші футболісти. Складний матч вийшов, але добре, що все гарно закінчилося. З хорошим настроєм повертаємося у Польщу. Знаємо, буде багато українських [вболівальників], потрібно їх порадувати. Українцям потрібно трохи позитивного настрою зараз.

Вихід на поле у пару до Артема Довбика? Намагався знайти для себе вільну зону. Знав, що є футболісти, які можуть віддати гарну передачу. Отримав хороший пас, забив. Вийшло фантастично. Гарна кінцівка. Добре, коли все добре закінчується.

Під час гри у два нападники мої функції ніяк не змінювалися. Так само пресингуємо, разом чіпляємося за м'ячі. Мені не звикати, бо мій клуб [Валенсія] грає у два нападники. Відчуваю себе комфортніше [в моделі] з двома нападниками. Минулі ігри [за збірну України] проводив і як єдиний нападник. Коли з тобою гарні футболісти, то приємно грати, вигравати матчі та забивати м'ячі. Ребров все знає, йому непотрібно говорити. Він усі матчі дивиться, має повний аналіз моїх ігор.

Асист у моменті з другим голом? Це моя робота. Коли виходиш на поле на заміну, треба посилити гру. Вийшло так [проти Боснії і Герцеговини], що я підсилив гру, зробив гольову передачу на Артема. Йому потрібен був цей гол для упевненості. Радий, що він забив. Рухаємося вперед як команда.

Дуже дякую вболівальникам, сумую за ними. Дуже хочеться зіграти в Україні при наших уболівальниках. Дякую, що приїхали. Коли ти граєш за збірну, то це лише, щоб радувати їх, а також хлопців, що зараз на фронті та тримають оборону. Сподіваюся, вони зараз дуже щасливі. Хочеться лише зробити їм великий уклін та подякувати, що оберігають нас, мою сім'ю, друзів. Дуже їм вдячний", — сказав Яремчук для Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Боснія і Герцеговина — Україна ви можете на Football.ua.