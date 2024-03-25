Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич дав прес-конференцію напередодні важливої гри.

У вівторок, 26 березня, відбудеться фінал плей-оф відбору Євро-2024, в якому зустрінуться збірна України та збірна Ісландії. Поєдинок на Вроцлав Стедіум у Польщі.

У разі перемоги у цій зустрічі збірна України отримає місце у групі Е (Бельгія, Словаччина, Румунія) чемпіонату Європи у Німеччині, що відбудеться влітку 2024 року.

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Коментар щодо майбутньої гри дав керманич збірної України Сергій Ребров.

Наставник не виключив імовірність, що завтра Україна може зіграти у два форварди:

"Так, є можливість побачити завтра двох форвардів".

Безумовно, збірна України, яка є фаворитом майбутньої зустрічі, отримує величезний тиск. Сергій Ребров прокоментував цю ситуацію.

"Не тільки гравці відчувають тиск. Уся Україна відчуває тиск, ми щодня ракетні удари отримуємо. Усі розуміють, для кого і для чого ми граємо. Ми хочемо дати людям якісь емоції, але це не тиск.

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Я гравцям сказав: потрібно зробити те, що ви любите і вмієте робити. Зробити це якісно. Зосередитися на грі".

Ребров дав коментар щодо збірної Ісландії:

"У них є технічні гравці, але це дисциплінована і небезпечна команда. Але наші гравці повинні використовувати наші найкращі якості, я вірю у своїх футболістів.

Мені говорили, що я колись забивав Ісландії, але я цього не пам'ятаю і ту команду не пам'ятаю. Зараз вони зробили крок уперед, насамперед у дисципліні. Ісландія зараз не та, яка була в той час, коли я грав".

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Головний тренер збірної України зазначив, що отримує задоволення від своєї роботи.

"Я завжди отримую задоволення від роботи на Україну, в будь-який час. І особливо в такий час. Мені це цікаво, мені подобається працювати з українськими гравцями, які мене розуміють. Для мене це почесно".

Наразі тренер не знає, чи зможе зіграти Зінченко два матчі поспіль.

"Не знаю, наскільки Олександр готовий провести два матчі. Ми ще не вирішили, чи буде він грати, завтра подивимося. Але Олександр заслуговує грати. На жаль, він багато часу пропустив в Арсеналі. Не знаю, як він зіграє два матчі".

Також Ребров дав коментар щодо останніх подій в Україні, під час яких почастішали ракетні обстріли.

"Звичайно, я бачу, що зранку всі гравці в телефонах, дивляться, що відбувається в Одесі, Києві... Це важко, тому що в Україні перебувають їхні сім'ї. Але це зробить їх злішими і ще більш мотивованими".

Про можливу заміну воротаря в таких матчах:

"Не знаю, можна чи ні. Можуть бути якісь травми, ще щось. Але я вже казав: я задоволений, що всі наші воротарі мають практику на найвищому рівні. Завтра подивимося".

Про те, що медіаактивність навколо збірної стала доступнішою:

"Якщо ви бачите, що стало більше відкритості в збірній, то це означає, що я ставлюся до цього позитивно.

Ми повинні бути відкритими в цей складний час. Усі повинні розуміти, що думають у збірній і що тут відбувається.

Я вдячний Андрію Шевченку, який запитав мене, можна це робити чи ні. Це його ідея, що потрібно давати більше інформації вболівальникам".

Також Сергію Реброву поставили запитання щодо попереднього матчу проти Боснії і Герцеговини.

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"Я вважаю, що ми погано зіграли з Боснією. Потрібно замислитися над тим, у чому була проблема. Як гравці провели розмову між собою, так і ми розібрали цей матч. Я впевнений, що завтра ми побачимо іншу команду з іншим настроєм", — сказав Ребров на прес-конференції.

Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться 26 березня, о 21:45 за київським часом.