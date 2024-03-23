Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник прокоментував дебют у збірній України.

Збірна України в полуфіналі плей-оф раунду кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 здолала Боснію і Герцеговину на чужому полі.

Боснія і Герцеговина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу відбору на Євро-2024

Для півзахисника "синьо-жовтих" та дніпровського Дніпра-1 Олексія Гуцуляка цей матч мав особливе значення, оскільки появою на полі на 76 хвилині він дебютував за національну команду.

Після завершення гри футболіст прокоментував власні відчуття від цієї події.

"Гра важка була. У таку гру завжди важко входити, але добре, що результат на нашу користь.

Я думаю, що коли я вийшов на заміну, суперники вже трошки втомилися, десь було легше в атаці, і ми цим скористалися.

Я вийшов на свою позицію справа, потім пішов в центр. Установка яка була? Виграти матч.

Щось виходило, щось не виходило, але добре, що допоміг команді, і що ми забили два швидких голи", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що наступний матч збірна України проведе 26 березня о 21:45 проти Ісландії.