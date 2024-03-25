Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сьогодні національна команда візьме курс на Вроцлав.

Вчора, 24 березня, збірна України працювала за таким графіком, як і напередодні. Перед обідом – теоретичне заняття, а ввечері – тренування на полі.

Усі викликані футболісти тренувалися в групі. Після розминки та відпрацювання передач футболісти перейшли до основної роботи під чуйним керівництвом головного тренера Сергія Реброва.

Крім тактичних відпрацювань, наприкінці тренування гравці відпрацювали удари з одинадцятиметрової позначки.

Сьогодні, 25 березня, делегація "синьо-жовтих" вирушить до Вроцлава. Українці розташуються у містечку Тшебниця.

О 18:30 розпочнеться офіційне тренувальне заняття – перші 15 хвилин будуть відкритими для ЗМІ.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за київським часом.