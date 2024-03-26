Вирішальний поєдинок за путівку на майбутній чемпіонат Європи розпочнеться о 21:45.
Сергій Ребров, Football.ua / Getty Images
26 березня 2024, 18:50
У рамках фіналу плей-оф відбору до фінальної частини Євро-2024, яке пройде влітку у Німеччині, національна збірна України спробує здобути путівку на континентальну першість у вирішальному протистоянні з Ісландією.
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Після переможного півфінального матчу плей-оф проти Боснії і Герцеговини (2:1) редакція Football.ua провела опитування серед своїх читачів, щоб оцінити загальну громадську думку щодо шансів команди Сергія Реброва на успіх проти ісландців.
Так, переважна більшість учасників опитування, а саме 80,3% (3238 голосів), вірять, що збірна України зіграє на Євро-2024.
Менш оптимістичними виявилися 19,7% наших читачів (796 голосів), які вважають, що збірна Ісландії візьме верх у протистоянні з "синьо-жовтими".
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
Нагадаємо, матч Україна — Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.