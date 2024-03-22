Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команди зіграють у фіналі плей-оф відбірного циклу чемпіонату Європи.

У фіналі відбірного етапу плей-оф Євро-2024 збірна України зіграє проти національної команди Ісландії.

Номінально Україна буде господарем матчу, а зустріч, яку заплановано на вівторок, 26 березня, пройде в Польщі.

Нагадаємо, у півфіналі відбору Україна здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1), а Ісландія розібралася з Ізраїлем (4:1).

Пропонуємо читачам Football.ua спрогнозувати, чи зможе команда Сергія Реброва пробитися у фінальний турнір Євро-2024?

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Україна.