Команди зіграють у фіналі плей-оф відбірного циклу чемпіонату Європи.
Гравці збірної України, УАФ
22 березня 2024, 07:20
У фіналі відбірного етапу плей-оф Євро-2024 збірна України зіграє проти національної команди Ісландії.
Номінально Україна буде господарем матчу, а зустріч, яку заплановано на вівторок, 26 березня, пройде в Польщі.
Нагадаємо, у півфіналі відбору Україна здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1), а Ісландія розібралася з Ізраїлем (4:1).
Пропонуємо читачам Football.ua спрогнозувати, чи зможе команда Сергія Реброва пробитися у фінальний турнір Євро-2024?
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Україна.