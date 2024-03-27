Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Володимир Зеленський привітав футболістів збірної України із перемогою проти ісландців.

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України за її вихід на чемпіонат Європи, який відбудеться влітку у Німеччині.

"Дякую, хлопці. Дякую, збірна. За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро. За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.

В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть. Україна є і буде. Дякуємо за перемогу. Слава Україні", — написано в офіційному Telegram-каналі Зеленського.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Ісландія.