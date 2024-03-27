Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український плеймейкер висловився про перемогу над Ісландією у вирішальному матчі відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков, який відзначився двома асистами, поділився враженнями від результату протистояння з ісландцями.

"Звичайно, неймовірна історична перемога, емоції переповнюють. Зараз дуже втомлений, хочу привітати всю Україну.

Друга вольова перемога — це не традиція, маємо проблеми і будемо їх виправляти. Важко було в обох матчах, але сьогодні допомагали власні вболівальники.

Було важко створювати моменти, вимушені були переналаштуватися на більш атакувальну гру. Піднялися вище я та Маліновський, почали активніше грати вперед і швидше працювали з м'ячем.

Ми знали, що буде важко. Знали, що Ісландія сильна команда. У цьому вони мене не здивували", — сказав Георгій Судаков в етері MEGOGO.