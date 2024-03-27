Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер висловився про перемогу над Ісландією у вирішальному матчі відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков, який став автором першого гола збірної України, поділився враженнями від результату протистояння з ісландцями.

"Не застав радість в роздягальні, бо пішов на допінг-тест. У першу чергу, ця перемога для хлопців, які воюють зараз, перемога для народу, для наших бійців.

Я провів три тренування, всі знають, яка важлива ця гра. На мене розраховували, в мене вірили, я намагався не підвести.

Ісландія в першу чергу знає свої сильні якості, вони дуже організовані позаду. Нам важливо було забити, зрівняти, щоб гра пішла легше", — сказав Циганков для Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.