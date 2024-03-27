Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український плеймейкер відзначився асистами в обох голах "синьо-жовтих" на шляху до Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

За підсумками матчу з ісландцями, редакція Football.ua провела опитування серед своїх читачів, щоб визначити найкращого гравця української команди у минулому поєдинку.

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Так, більшість голосів серед усіх учасників голосування набрав атакуючий півзахисник Георгій Судаков, який відзначився двома результативними передачами в моментах із обома голами "синьо-жовтих" та набрав 45,8%.

Другим в опитуванні став правий вінгер та автор першого м'яча Віктор Циганков із 30,4% голосів, тоді як трійку лідерів замкнув лівий вінгер та автор вирішального гола Михайло Мудрик, який набрав 16,2%.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.