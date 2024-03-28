Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Едвард Йорданеску поділився своєю думкою про збірну України.

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску прокоментував вихід збірної України на Євро-2024, з якою його команда зіграє в одній групі.

"Я не прогнозист, але був упевнений, що Україна має чудовий шанс вийти на Євро. У них хороша команда з дуже хорошими футболістами, які розвиваються і здорово грають у своїх клубах.

Звичайно, якщо останнім часом ми багато уваги приділяли збірним Словаччини та Бельгії, то зараз почнемо збирати дані про Україну. Ми постараємося вивчити їх якнайкраще, щоб ухвалити правильні рішення перед нашою грою", — наводить слова Йорданеску Gsp.ro.

Нагадаємо, стартова гра збірної України проти Румунії відбудеться 17 червня. Крім румунів суперниками "синьо-жовтих" будуть Бельгія та Словаччина.