Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник поділився своїми думками після гри з Ісландією.

Захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував перемогу своєї команди у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії (2:1).

"Майже рік тому збірна почала свій шлях до чемпіонату Європи 2024. Вчора ми всі разом досягли своєї мрії і вибороли перемогу, яка дуже важлива для нашої країни, для кожного вболівальника, для кожного українця.

Дякуємо вболівальникам за віру в команду, що ви нас підтримували після невдалих матчів. Вдячні нашим воїнам, що боронять Україну, ця перемога насамперед для вас. Велика шана вам!

Не можу не сказати особливі слова на адресу команди і тренерського штабу. Ми це зробили разом, бо ми дійсно — КОМАНДА! Ми на ЄВРО! З нетерпінням будемо чекати на нові випробування! Вперед, Україно!", — написав Конопля на своїй сторінці в Instagram.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.