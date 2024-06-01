Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок відбудеться 3 червня у Нюрнберзі.

Стала відома суддівська бригада, яка обслуговуватиме товариський матч між збірними Німеччини та України у рамках підготовки до Євро-2024.

Головним арбітром буде австрієць Вальтер Альтманн, якому допомагатимуть Максиміліан Колбич та Андреас Вітхнігг. Резервним рефері призначено Гаральда Легнера.

Для команди Сергія Реброва це буде перший спаринг перед Євро-2024. Після німців "синьо-жовті" проведуть товариські матчі проти Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.