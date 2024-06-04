Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український плеймейкер висловився про нічийний результат у товариському матчі з німецькою збірною.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості

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Український центральний півзахисник Микола Шапаренко поділився враженнями від минулого протистояння з командою Юліана Нагельсманна.

"Дуже важка гра, суперник сильний, індивідуально сильні гравці. Грали в п’ять захисників, щоб не давати простору їм.

Ми добре контратакувати, вінгери гарно вибігали, створювали моменти, але не вистачило реалізації. Але в нас є час підготуватися до Євро. Думаю все буде добре.

Ми реалізували план тренерського штабу на полі, добре переміщалися, компактно грали.

У нас попереду дві гри, ми набираємо кондиції і треба кожен день працювати, щоб підійти до Євро в гарному стані. Я себе особисто добре почуваю і хочу зіграти на Євро", — сказав Микола Шапаренко в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).