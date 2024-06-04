Сваток: Забарний перед грою розказав, які сильні якості у Гаверца

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник "синьо-жовтих" дав свій коментар після гри з Німеччиною (0:0).

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Коментар після гри дав захисник "синьо-жовтих" Олександр Сваток.

Хто був найкращим гравцем збірної України у товариському матчі з Німеччиною?

"Дуже важка гра, хлопці молодці. Дуже багато грали без м’яча, але ми готувалися до цього. При цьому ми мали й свої шанси на контратаках.

Досить комфортно грати в три центрбеки, при обороні так надійніше грати, компактніше. Менше даємо простору супернику.

Забарний перед грою розказав, які сильні якості у Гаверца, за що я йому дякую. Від цієї інформації я й відштовхувався. Важко сказати наскільки я вже вписався в гру збірної, але кожен раз коли приіжаєш сюди — це неймовірні емоції", — сказав Сваток після гри.