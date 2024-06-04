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  • Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    04 червня 2024, 00:39

    Сваток: Забарний перед грою розказав, які сильні якості у Гаверца

    Захисник "синьо-жовтих" дав свій коментар після гри з Німеччиною (0:0).

    Гаверц та Сваток, Getty Images
    Гаверц та Сваток, Getty Images 04 червня 2024, 00:39

    У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

    Коментар після гри дав захисник "синьо-жовтих" Олександр Сваток. 

    Хто був найкращим гравцем збірної України у товариському матчі з Німеччиною?

    "Дуже важка гра, хлопці молодці. Дуже багато грали без м’яча, але ми готувалися до цього. При цьому ми мали й свої шанси на контратаках. 

    Досить комфортно грати в три центрбеки, при обороні так надійніше грати, компактніше. Менше даємо простору супернику. 

    Забарний перед грою розказав, які сильні якості у Гаверца, за що я йому дякую. Від цієї інформації я й відштовхувався. Важко сказати наскільки я вже вписався в гру збірної, але кожен раз коли приіжаєш сюди — це неймовірні емоції", — сказав Сваток після гри. 

    Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. 

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    Олександр Сваток

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