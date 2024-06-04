Німецький наставник дав свій коментар після нічиєї з Україною (0:0).
Юліан Нагельсманн, Getty Images
04 червня 2024, 00:54
У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.
Хто був найкращим гравцем збірної України у товариському матчі з Німеччиною?
Коментар після гри дав головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.
"Усі хочуть перемагати, але для мене головне — мати команду. Я хочу бачити це на футбольному полі. В офіційних матчах я очікую більшого від команди, щоб вони розумніше працювали на полі.
Але і в цьому матчі ви бачили хороший футбол, перші 20 хвилин були дуже хорошими. Ми демонстрували хороший пресинг.
В України є дуже хороші гравці, але вони почали створювати свої моменти тільки наприкінці першого тайму.
Якби ми змогли забити перший гол, то, найімовірніше, змогли б забити другий і третій. У другому таймі ми ще більше тиснули на ворота України, 15-20 хвилин вони не могли вийти зі свого штрафного", — сказав Нагельсманн на прес-конференції.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.