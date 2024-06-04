Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький наставник дав свій коментар після нічиєї з Україною (0:0).

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Хто був найкращим гравцем збірної України у товариському матчі з Німеччиною?

Коментар після гри дав головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

"Усі хочуть перемагати, але для мене головне — мати команду. Я хочу бачити це на футбольному полі. В офіційних матчах я очікую більшого від команди, щоб вони розумніше працювали на полі.

Але і в цьому матчі ви бачили хороший футбол, перші 20 хвилин були дуже хорошими. Ми демонстрували хороший пресинг.

В України є дуже хороші гравці, але вони почали створювати свої моменти тільки наприкінці першого тайму.

Якби ми змогли забити перший гол, то, найімовірніше, змогли б забити другий і третій. У другому таймі ми ще більше тиснули на ворота України, 15-20 хвилин вони не могли вийти зі свого штрафного", — сказав Нагельсманн на прес-конференції.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.