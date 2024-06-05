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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

7 червня, національна збірна України проведе товариський матч проти Польщі. Гра відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні.

Польща — Україна: де дивитись товариський матч

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Польщі — коефіцієнт 2.69, а на перемогу України пропонується показник 2.79. У разі нічиєї — 3.35.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо обрати варіант обидві заб'ють із коефіцієнтом 1.81.

Також на тотал більше 2.5 із показником 1.4.

Ще один варіант — перший гол із 1 по 30 хвилину — "ні" з коефіцієнтом 1.85.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Матч Польща – Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня, о 21:45 за Києвом.