Наставник польської збірної поділився своїми думками перед грою з Україною.
Міхал Пробєж, laczynaspilka.pl
06 червня 2024, 22:23
Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж прокоментував майбутній товариський матч проти України у рамках підготовки до Євро-2024.
"Я хотів би подякувати стадіону та всьому персоналу за те, наскільки чудово все підготовлено. Газон замінюється у тих місцях, де він стає проблемою. У нас є все потрібне. Ще хотілося б похвалити медичний персонал, який поставив усіх гравців на ноги. На сьогоднішній день усі на 100% здорові та тренуються. Це дуже важливо у контексті завтрашнього матчу та дуже складного рішення про виключення трьох гравців. Це одне з моїх найскладніших рішень. Ми зробимо все, щоб команда стала найсильнішою. Звичайно, буде сумно тим, кого не буде у заявці, але ми всі одна команда.
Я дивлюсь на настрій, який нас оточує. Слухаю конференції та читаю новини. Я ще не стикався з тим, що матчі ще не почалися, ми ще не грали, а багатьох гравців уже критикують та ненавидять. Прошу підтримки гравців. Вони є частиною нашої нації, яку ми представлятимемо, і приємно, що ми можемо говорити про це сьогодні. На Євро ми пройшли чесно, після тяжкої боротьби в Уельсі нам ніхто нічого безкоштовно не дав. Ми битимемося, а не лежатимемо. Давайте всією нацією зробимо все, щоби підтримати наших гравців. Вони мають вирішальне значення. Ми можемо їм допомогти.
Ми маємо надати заявку після матчу з Україною. Усі федерації просили УЄФА зробити це після других матчів, але ми маємо зробити це зараз. Вибір дуже складний. Зустріч з Україною буде дуже важливою у підготовці до Євро. Ми спостерігаємо за гравцями, аналізуємо скільки вони зіграли. Ми мінімізуємо ймовірність можливих травм. Цей матч для нас дуже важливий, тому що ми хочемо досягти хорошого результату і зробити все, щоб добре підготуватися, але це один із етапів підготовки до Євро.
Видно, що Україна підготувалася до матчу із Бельгією на Євро. Вона рідко віддає м'яч, а у Німеччині повернула його назад. Україна у цій зустрічі нас не дуже цікавить. Ми хочемо постійно покращувати свій стиль гри. Ми, звісно, не відмовимося від своєї гри під час Євро. Ми хочемо бути командою, яка грає агресивно, вміє тримати м'яч та перемагати.
Забобони – ознака слабкості. У мене їх ніколи не було і ніколи не буде. Я завжди роблю все навпаки, щоб не потрапити у залежність від жодного аргументу. Після матчу плей-оф ми готові. Ми команда, яка показує характер, показує те, що хочемо. Я бачу за гравцями, як сильно вони хочуть зіграти на Євро. Тим більше, що рішення, яке нам доведеться ухвалити щодо гравців, буде дуже важким. Ми обговорюємо це щодня. Є гравці, яких ми розглядаємо, але поки що нікого не викреслили. Усі старанно працюють, щоби потрапити на Євро", — наводить слова Пробєжа Польський футбольний союз.
Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться завтра, 7 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.