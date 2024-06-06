Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник польської збірної поділився своїми думками перед грою з Україною.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж прокоментував майбутній товариський матч проти України у рамках підготовки до Євро-2024.

"Я хотів би подякувати стадіону та всьому персоналу за те, наскільки чудово все підготовлено. Газон замінюється у тих місцях, де він стає проблемою. У нас є все потрібне. Ще хотілося б похвалити медичний персонал, який поставив усіх гравців на ноги. На сьогоднішній день усі на 100% здорові та тренуються. Це дуже важливо у контексті завтрашнього матчу та дуже складного рішення про виключення трьох гравців. Це одне з моїх найскладніших рішень. Ми зробимо все, щоб команда стала найсильнішою. Звичайно, буде сумно тим, кого не буде у заявці, але ми всі одна команда.

Я дивлюсь на настрій, який нас оточує. Слухаю конференції та читаю новини. Я ще не стикався з тим, що матчі ще не почалися, ми ще не грали, а багатьох гравців уже критикують та ненавидять. Прошу підтримки гравців. Вони є частиною нашої нації, яку ми представлятимемо, і приємно, що ми можемо говорити про це сьогодні. На Євро ми пройшли чесно, після тяжкої боротьби в Уельсі нам ніхто нічого безкоштовно не дав. Ми битимемося, а не лежатимемо. Давайте всією нацією зробимо все, щоби підтримати наших гравців. Вони мають вирішальне значення. Ми можемо їм допомогти.

Ми маємо надати заявку після матчу з Україною. Усі федерації просили УЄФА зробити це після других матчів, але ми маємо зробити це зараз. Вибір дуже складний. Зустріч з Україною буде дуже важливою у підготовці до Євро. Ми спостерігаємо за гравцями, аналізуємо скільки вони зіграли. Ми мінімізуємо ймовірність можливих травм. Цей матч для нас дуже важливий, тому що ми хочемо досягти хорошого результату і зробити все, щоб добре підготуватися, але це один із етапів підготовки до Євро.

Видно, що Україна підготувалася до матчу із Бельгією на Євро. Вона рідко віддає м'яч, а у Німеччині повернула його назад. Україна у цій зустрічі нас не дуже цікавить. Ми хочемо постійно покращувати свій стиль гри. Ми, звісно, ​​не відмовимося від своєї гри під час Євро. Ми хочемо бути командою, яка грає агресивно, вміє тримати м'яч та перемагати.

Забобони – ознака слабкості. У мене їх ніколи не було і ніколи не буде. Я завжди роблю все навпаки, щоб не потрапити у залежність від жодного аргументу. Після матчу плей-оф ми готові. Ми команда, яка показує характер, показує те, що хочемо. Я бачу за гравцями, як сильно вони хочуть зіграти на Євро. Тим більше, що рішення, яке нам доведеться ухвалити щодо гравців, буде дуже важким. Ми обговорюємо це щодня. Є гравці, яких ми розглядаємо, але поки що нікого не викреслили. Усі старанно працюють, щоби потрапити на Євро", — наводить слова Пробєжа Польський футбольний союз.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться завтра, 7 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.