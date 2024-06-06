Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер поділився своїми думками перед грою з Польщею.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній товариський матч проти Польщі.

"Збірна Польщі завжди була хорошою командою. Багато чудових гравців, які грають у найсильніших чемпіонатах Європи.

У нашій збірній багато чого змінилось. Вважаю що у нас найсильніша збірна за весь час, бо у нас багато молодих гравців, які переїхали у топові чемпіонати.

Звісно, ​​ми відчуваємо, що на наші плечі лягає додаткова місія. До цього турніру буде залучено увагу всього світу. Для нас це нагода нагадати світові про те, що щодня в Україні вбивають дітей, жінок, гинуть військові. Для нас це великий стимул, тому цей турнір є важливим для всіх українців.

Матч проти Німеччини можемо оцінити як позитивний. Ми грали у гостях проти дуже сильного суперника. Тож зіграти на нуль – це позитив.

Що стосується Усика, то я вітаю його. Для нас він найкращий, він чемпіон. Всі хлопці у збірні переживали за нього.

Щодо нашої мотивації – коли ти одягаєш футболку збірної, то питання про мотивацію не стоїть. У кожного з нас є друзі та рідні на війні, які завжди просять дати позитивні емоції від нашої гри", - сказав Ярмоленко на прес-конференції.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться завтра, 7 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.