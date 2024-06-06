Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Польщею.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутній товариський матч проти Польщі у рамках підготовки до Євро-2024.

"Зміни у складі порівняно з матчем проти Німеччини будуть. У нас є три матчі і я задоволений тим, що у нас є достатньо ігор, щоб перевірити всіх кандидатів. Тож зміни точно будуть.

Я завжди вдячний полякам. Ми багато ігор проводимо у Польщі, яка дуже допомагає Україні. Як бачите, ми вдячні за підтримку. Багато ігор, коли ми граємо тут і я бачу багато українських прапорів, але також є багато поляків, які підтримують нас. Я бачу по гравцям, що їм комфортно грати за такої підтримки.

Я загалом вважаю, що у ситуації, в якій знаходиться наша країна, гравцям не потрібні жодні мотиваційні промови. Так, ми іноді показуємо звернення бійців ЗСУ до гравців, але ми розуміємо, що нині в Україні футбол не на першому місці. Гравці розуміють за рахунок кого вони тут грають, і для чого вони виходять на поле. Дуже важливо, що гравцям потрібна мінімальна мотивація. Вони постійно дивляться новини про те, як росія бомбардує наші міста та вбиває наших дітей. Це найбільша мотивація для кожного гравця.

Ми представляємо велику державу. Боремося за свою незалежність. Я впевнений, що гравці на полі показують те, що наші бійці показують на передовій. Україна хоче бути у європейській родині. Те, що ми потрапили на Євро — це великий крок до того, щоб Україна потрапила до ЄС.

Ми вболівали за Олександра Усика. Це була велика перемога для нашого народу та всієї країни. Важливо навіть не тільки те, що він переміг, а як він це зробив. Це було дуже гарно. Я впевнений, що ця перемога підбродить наших гравців – вони побачили, як у Європі ставляться до України. Це важлива мотивація і гравці бачать, що вони можуть зробити на цьому Євро для нашої країни.

Зараз наша збірна має дуже багато молодих гравців. Я вважаю, що у команди великий потенціал. Подивимося, як ми зможемо його відкрити на Євро. Я впевнений, на майбутнє це перспективна команда і ми будуватимемо та намагатимемося показувати хороший результат.

Думаю всім у Європі приходити на думку Роберт Левандовські. Він легенда. Він дуже яскравий гравець. Я вважаю, що збірна Польщі заслужила на вихід на Євро. Вони були на третьому місці у групі, програли Молдові, але польська збірна завжди має добрих гравців. Нинішній тренер зробив хорошу роботу у відбірному етапі та подивимося, що буде на Євро. Коли я грав проти збірної Польщі, ми, напевно, програли всі матчі. Там дуже хороші гравці із класними індивідуальними якостями", — сказав Ребров на прес-конференції.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться завтра, 7 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.