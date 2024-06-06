Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У тренуванні взяли участь усі 26 гравців.

Сьогодні, 6 червня, збірна України провела офіційне тренувальне заняття на полі Національного стадіону у Варшаві.

У тренуванні взяли участь усі 26 гравців. Спершу була пробіжка, після чого комплекс вправ перед основною частиною заняття.

Після цього були ігрові серії у якості підготовки до завтрашнього матчу проти збірної Польщі. Тренерський штаб Сергія Реброва тестував різні поєднання гравців, пообіцявши раніше ротацію складу проти поляків.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — Шахтар), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться завтра, 7 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.