Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Максим Таловєров поділився своїми думками після гри з Польщею.

Захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти Польщі (1:3) напередодні Євро-2024.

"Дуже важкий матч з погляду того, що пропустили три голи. Було достатньо хороших моментів, але були й якісь помилки. Ми дуже засмучені, бо пропустили такі три погані голи, але це футбол. Маємо шанс вдосконалитися та натренувати те, що не вийшло.

Позитив у тому, що мали можливість створити такі моменти проти Польщі, тому що ця команда досить давно грає в п'ять захисників. Це досить хороший результат, коли до перерви маєш два чи три виходи віч-на-віч. Це футбол, це буде уроком для нас. Працюємо далі.

Я не згоден, що поляки домінували в першому таймі. Так, ми пропустили три голи, але вони мали три чи чотири моменти. Ми також мали свої моменти. У другому таймі грали агресивніше, але, на жаль, не вдалося забити.

Ми з Бондарем вперше грали у зв’язці, але ми професіонали, повинні підлаштовуватися один під одного. Це футбол. Якщо ми тут, то повинні показувати 120%, тому що це національна збірна. Ми не маємо іншого вибору", — сказал Таловєров в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Україна.