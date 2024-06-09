Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Плеймейкер також прокоментував результат поєдинку з Польщею.

Атакуючий півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився щодо поразки у виїзному товариському матчі проти збірної Польщі, передає офіційний сайт УАФ.

Польща — Україна 3:1 Відео голів та огляд матчу 07.06.2024

Гравець Шахтаря зазначив, що йому важко сказати, якою була основна причина невдачі "синьо-жовтих" у Варшаві.

"Напевно, десь втратили концентрацію при стандартах. Пропустили два швидкі м'ячі, а потім третій. Після такого важко оговтатися і зрівняти рахунок. Але ми показали гідну гру, хоча й усвідомлюємо, що результат важливий для всіх. Утім, ми готуємося до Євро й розуміємо, що матч був товариським. У першу чергу ми маємо підготуватися до стартового поєдинку з Румунією.

Щодо самої побудови нашої гри, то не можна сказати, що ми грали погано. Ключову роль зіграли два кутові. Коли на 30-й хвилині програєш — 0:3, вирівнятися важко.

У першому таймі поляки почали високо пресингувати, а в нас було багато втрат м'яча у простих ситуаціях. Думаю, нам потрібно було грати більш вертикально. Коли ж ми перебудувалися, то вже в першому таймі мали три хороші нагоди. Моменти стали з'являтися, коли ми почали грати їм за спину. У цих компонентах нам варто було додати відразу.

Незважаючи на нещодавнє пошкодження, я почуваюся майже готовим. Є ще кілька днів, потім — матч із Молдовою. Тоді вже, думаю, буду повністю готовим до поєдинку з Румунією", — сказав 21-річний гравець.

Після матчу проти поляків Георгій також дав ексклюзивний коментар нашому сайту.

До старту чемпіонату Європи збірна України проведе ще один товариський матч. У вівторок, 11 червня, колектив Сергія Реброва гостюватиме в збірної Молдови.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).