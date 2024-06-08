Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ексклюзивний коментар для Football.ua від плеймейкера збірної України та Шахтаря після поразки у товариській грі з Польщею.

У рамках підготовки до найближчого Євро-2024 національна збірна України провела товариський матч у Варшаві зі збірної Польщі, в якому зазнала поразки з рахунком 1:3.

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Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков після поєдинку з поляками поспілкувався з журналістом Football.ua Романом Котлярем, відповівши на низку питань щодо самого матчу та майбутнього чемпіонату Європи.

Про емоції після поразки від Польщі та настрій напередодні Євро-2024:

- Звичайно, ми дуже розчаровані. У кожному матчі за збірну ми граємо тільки на перемогу — напевно, у нас навіть немає такого поняття як товариська гра за збірну України. Утім, ми все одно розуміємо, що це лише підготовка до Євро-2024, і всі наші напрацювання ми маємо показувати саме на Євро.

Про те, що проти Німеччини українська збірна грала від оборони, а проти Польщі — в атакуючому стилі:

- Не можна порівнювати ці матчі. Німеччина та Польща — це різні команди, грають за різними тактиками. Все ж потрібно більше відштовхуватися від своєї гри. Сьогодні ми непогано грали більше на атаку, але мали помилки при обороні, при стандартах. Напевно, це все починається з концентрації, але будемо над цим працювати.

У нас ще є одна товариська гра з Молдовою, потім Євро... Краще ми зробимо помилки тут [у товариських матчах], аніж на Євро, тому це буде повчальний урок для нас.

Про стартову гру проти Румунії на Євро-2024:

- Ми граємо тільки на перемогу. Давати якісь прогнози я не можу, але готуємося давати бій на усі 100%.

Дивіться відео голів та огляд матчу Польща — Україна на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).