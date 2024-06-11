Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Всього стадіон Зімбру вміщує 10 500 глядачів.

У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України у Кишиневі проведе свій третій спаринг, а суперником "синьо-жовтих" стане Молдова.

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Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), на стадіоні Зімбру, який вміщує 10 500 глядачів, на майбутньому матчі між молдовською та українською збірними очікується майже аншлаг.

Станом на зараз на товариський поєдинок куплено 9 тисяч квитків.

Матч Молдова — Україна відбудеться сьогодні, 11 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).