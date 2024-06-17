Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

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У понеділок, 17 червня, збірна України проведе свій стартовий поєдинок чемпіонату Європи-2024, де зіграє проти збірної Румунії в Мюнхені.

Румунія — Україна: прогноз букмекерів

У найближчій грі тренерський штаб розраховує на таких виконавців:

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Будемо відштовхуватися від того, що збірна України гратиме за схемою 4-3-3.

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Воротар

Під час контрольних зустрічей перед цим міжнародним форумом устигли пограти всі три наших воротарі, що, безумовно, було дуже правильним кроком із боку тренерського штабу. Але чи є сумніви щодо того, що саме голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін буде відкривати турнір у "рамці"?

Анатолій Трубін провів дивовижний за рівнем майстерності та спокою матч проти Німеччини (0:0), однак друга половина сезону на клубному рівні за рівнем напруги явно мала дати його конкуренту потужний поштовх у кондиціях. У тому, що Трубін проведе хоч один матч на груповому етапі, сумнівів майже немає. Але не з Румунією.

Правий захисник

На позиції правого захисника можуть зіграти два футболісти — Олександр Тимчик і Юхим Конопля.

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Вибір у нашого тренерського штабу на флангах оборони максимально урізаний, але він усе ж таки є. Усе залежить від того, яким буде план на гру та чи ризикнемо ми зіграти агресивно.

Щось усе ж таки підказує, що не про прагматичного Сергія Реброва ця історія — ризикувати вже в першій грі на дебютному для нього Євро в якості тренера. Тож Юхим Конопля — оптимальний варіант через баланс показників захисту та атаки, тоді як Тимчик точно має підсилити ротацією вже за ходом гри.

Центральні захисники

У центрі захисту можуть зіграти Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров.

Тут хоч вибір та можливості ротації в нас наявні в цілком пристойному обсязі. Але то таке — вибір без особливого вибору. Сваток дуже класно розширив наші тактичні можливості в плані схеми з п’ятьма захисниками, але щоб так грати проти Румунії — то вже занадто. Тоді як Бондар та Таловєров справляють враження варіантів лише на крайній випадок. Тож класична пара Забарний – Матвієнко, яку не має розбити кадрова проблема на суміжній позиції.

Лівий захисник

Ліворуч у захисті можуть зіграти Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, а також Микола Матвієнко та Олександр Зінченко.

Однак на цій позиції в нас перед стартовою грою є дуже великі проблеми. Миколенко із командою лише формально, бо стан процесу його відновлення — таємниця для всіх, окрім лікарів та тренерського штабу. Якщо зіграє — супер, ми тільки підтримуємо, бо в суперників буде акцент саме на правому фланзі атаки, тож нашому лівому захиснику буде непереливки в будь-якому випадку. Однак Олександра Зінченка награвали під час товариських матчів саме на такий випадок, тож досвід + універсальність — наше все.

Опорний півзахисник

На позиції опорного півзахисника можуть зіграти: Володимир Бражко, Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук.

Наша порада Сергію Реброву нікого не здивує — стара школа, Тарас Степаненко, найкращий опорник останнього десятиліття в українському футболі. Можливо, це буде останній міжнародний турнір для досвідченого виконавця, тож хоч розпочати його в стартовому складі він точно заслуговує. Та й під час підготовки до Євро Бражка, а тим паче Сидорчука, використовували лише в якості ротації.

Центральні півзахисники

На цій позиції слід обрати двох кандидатів. Серед варіантів: Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Георгій Судаков.

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Кому віддасть перевагу Сергій Ребров? Георгій Судаков — це без варіантів, а от хто піде до нього в пару?

Під час товариських матчів дуже цікаво виглядала зв’язка з Миколою Шапаренком через схожість профалів обох гравців, які своїми змінами флангів постійно намагались заплутати суперників. Статичність проти румунів точно не гратиме нам на користь, як і прямолінійність, яка притаманна Маліновському.

Та й із заміни Руслан у всіх матчах без винятку дуже непогано підсилював нашу гру, тож Шапаренко + Судаков із ротацією когось одного з пари під завісу гри.

Вінгери

На цій позиції у Сергія Реброва є непоганий вибір: Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Віктор Циганков, Михайло Мудрик та Владислав Ванат, якщо вже дуже припече.

Здається, тут усе очевидно. Від Євро-2020 вже минуло три роки, тож Ярмоленка в стартовому матчі ми вже не побачимо, та й є в цьому потреба, якщо Андрій, м’яко кажучи, залишив сумнівне враження від своєї форми в товариських матчах.

Циганков та Мудрик, хоча й Михайлу треба терміново додавати в ефективності дій на полі, бо так і Зубкова ризикуємо побачити знову на незвичній для нього позиції.

Нападник

На позиції нападників такі варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук і Владислав Ванат.

Суперновина для вболівальників — ми приїхали на великий турнір із трьома форвардами, кожен із яких спраглий до забитих м’ячів та має індивідуальні риси, не схожі на конкурентів. Це робить наш напад непередбачуваним.

Але тільки не на перший матч — гру розпочне Артем Довбик, бо в нього й кондиції оптимальні, і Трофео Пічічі треба підкріпити голами на Євро. А там і Жирона зайвий мільйон-другий на трансфері заробить.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Румунія — Україна відбудеться 17 червня в місті Мюнхен й розпочнеться о 16:00 за Києвом.