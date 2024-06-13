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ГРАВЦІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ, УАФ
13 червня 2024, 15:53
У понеділок, 17 червня, збірна України зустрінеться зі збірною Румунії у першому матчі Євро-2024. Матч відбудеться на Альянц Арені в Мюнхені та розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Румунія — Україна: онлайн-трансляція матчу Євро
Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України — коефіцієнт 2.02, а на перемогу Румунії пропонується показник 4.09. У разі нічиєї — 3.45.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — перемога України і тотал більше 1.5 з коефіцієнтом 1.32.
Ще один варіант — перший гол із 1 по 30 хвилину — "ні" з коефіцієнтом 1.85.
Третя ставка — гол Артема Довбика з коефіцієнтом 2.30.
Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.
Онлайн-трансляція матчу Румунія — Україна буде доступна на Football.ua.