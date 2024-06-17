Румунія знищила команду Сергія Реброва в першому турі Євро-2024.
Румунія - Україна, Getty Images
17 червня 2024, 19:55
У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України стартувала з дуже провального виступу проти Румунії, якій команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:3.
Як повідомляє Squawlka, ця розгромна поразка від румунів стала для української збірної найбільш нищівної в історії виступів на груповій стадії чемпіонату Європи.
До цього збірна України програвала максимум у два м'ячі.
Дивитися відео голів та огляд матчу Румунія — Україна ви можете на Football.ua.