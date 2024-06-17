Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румунія знищила команду Сергія Реброва в першому турі Євро-2024.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України стартувала з дуже провального виступу проти Румунії, якій команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:3.

Як повідомляє Squawlka, ця розгромна поразка від румунів стала для української збірної найбільш нищівної в історії виступів на груповій стадії чемпіонату Європи.

До цього збірна України програвала максимум у два м'ячі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Румунія — Україна ви можете на Football.ua.