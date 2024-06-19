Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фулбек вибачився в соцмережах перед уболівальниками.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України стартувала з дуже провального виступу проти Румунії, якій команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:3.

Правий захисник Юхим Конопля звернувся з вибаченнями до вболівальників шляхом публікації в Instagram, попросивши підтримки в наступних іграх.

"За таку гру і такий результат ми повинні вибачитися перед вболівальниками. Провальний день для нас. Важко, але в наступних двох матчах нам треба стрибнути вище голови.

Ми все читаємо і всіх почули. Дякуємо за критику, сприймаємо її . Але ми вже готуємося до наступного матчу, тож прохання підтримати збірну і кожного гравця. Зараз дуже важлива ваша підтримка", — написав Юхим Конопля в своєму Instagram.

Нагадаємо, матч Словаччина — Україна відбудеться в середу, 19 червня, о 16:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua.