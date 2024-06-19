Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками щодо атмосфери у команді після невдалого старту на Євро-2024.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував атмосферу у команді після поразки від Румунії (0:3) на старті Євро-2024.

"По-перше, тільки з теорії приїхали прямо сюди. Причина поразки проти Румунії — це багато складових. Те, що казали перед матчем, що епізоди вирішують результат матчу. Я вважаю, що потрібно підтягнути позафутбольні моменти – це бажання, більше боротьби, більше командних дій.

Зараз проаналізували, я сподіваюся, що в наступних матчах ми зробимо висновки правильні та зіграємо вже в інший футбол. Але була теорія, на якій хтось сказав деякі речі, дуже важливі для всіх. Тепер важливо перенести це на тренувальний процес, працювати на тренуваннях, тому що все з тренувань переноситься на ігри.

Сергій Ребров сказав, що гравці попросили його залишити гравців наодинці для розмови? Розмови були на високих тонах – це 100 відсотків. Те, про що ми розмовляли в роздягальні після матчу, залишиться в роздягальні. Я ж кажу, найголовніше – те, що, те, що сказали в роздягальні, всім потрібно подумати над цим і зробити правильні висновки.

Я вважаю, що в нас є дуже досвідчені футболісти, які можуть допомогти молодим футболістам. У них уже є досвід, Ярмоленко вже четверте Євро грає. Від капітана, від хлопців, які вже досвідчені, ми почули багато добрих слів, скажемо так.

Я вважаю, що це повинно допомогти, в першу чергу. Розмови розмовами, але все на полі. Знаєте, я таку фразу скажу про це все, що говорили. Колись воно залишилося мені в пам'яті, коли я грав ще в Шахтарі-3, у нас був Сергій Ковальов тренер. Він дуже часто повторював одну й ту ж фразу: "Виходить команда, якщо випадає один футболіст – виграти вже тяжко, якщо два – це катастрофа для команди, нереально виграти".

У Румунії я не можу сказати, що у них хтось випав по тій грі, яку вони планували. Не хочу казати, що у нас хтось випав, але там була більше команда, ніж у нас, там більше дисципліни було.

Тому нам потрібно зараз бути командою на наступний матч і сприйняти цю критику нормально, тому що це футбол, це емоції, ціла країна дивиться на нас. І нам потрібно зробити правильні висновки. Скажімо так, всі 26 футболістів, які є, – щоб це були 26 футболістів. І ті, які грають, і ті, хто на лаві запасних, щоб були готові вийти та бути частиною команди з 11 футболістів на полі", — сказав Маліновський в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, наступний матч на Євро-2024 Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня та розпочнеться о 16:00 за Києвом.