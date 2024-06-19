Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Володимир Бражко відповів на запитання від журналістів на Євро-2024.

Півзахисник збірної України Володимир Бражко ще раз поділився своїми думками про поразку команди у стартовому матчі Євро-2024 проти Румунії (0:3), а також розповів, чого "синьо-жовті" прагнитимуть далі.

"По-перше, я сказав це на емоціях і неправильно висловився. Я хотів сказати, що нічого не показала того, що ми не очікували. Ми все очікували, але я там продовжив фразу, що не вистачило нам концентрації.

Так воно й вийшло – там напівмомент, там напівмомент. Ось так склалася гра, 3:0, можу тільки привітати Румунію, а нам потрібно зосередитися на собі.

Нині всім українцям складно. У нас багато хлопців у збірній із прифронтових міст. Я завжди на зв'язку зі своїми батьками та друзями, які перебувають у Запоріжжі. Майже щодня там обстріли. Звичайно, я переживаю, але хочеться радувати їх і всіх українців своєю грою за збірну, але в матчі проти Румунії цього не сталося. Хочемо добре підготуватися до двох майбутніх матчів, щоб подарувати посмішку фанатам та зробимо для цього все можливе.

Після гри з румунами я намагався не чіпати телефон, бо розумів, що там буде. У нас немає виправдань, ми були гіршими. Хейт із боку вболівальників був заслужений, тому треба його прийняти та пропустити через себе. Потрібно це пережити і зрозуміти, як нам грати далі, і зрозуміти, де ми взагалі знаходимося", — сказав Бражко в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, наступний матч на Євро-2024 Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня та розпочнеться о 16:00 за Києвом.