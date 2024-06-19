Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками щодо наступного суперника на Євро-2024.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти Словаччини.

"Можна сказати, пів команди Словаччини знаю, бо в одному чемпіонаті граємо.

Це Шкріняр, він грав в Інтері багато років, і звісно, ​​ми його знаємо. Середня лінія – дуже важлива ланка між обороною та атакою, там грають футболісти із Серії А. Куцка вже не грає, але багато років він провів в Італії. Дуда, який грає у Вероні, Лоботка з Наполі. Це футболісти дуже високого рівня, вони мобільні. Лоботка із м'ячем дуже багато рухається.

Це дуже класна команда, дуже збалансована. Ми побачили навіть у грі з Бельгією, як вони терпіли, як вони виборювали результат. Ця команда буде дуже вмотивована, з дуже гарним настроєм підходитиме до матчу.

Я вважаю, що вони будуть заряджені на перемогу так само, як і ми. Це буде дуже серйозна гра, тому на ці, як я казав, ключові епізоди нам потрібно звернути увагу", — сказав Маліновський в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, наступний матч на Євро-2024 Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня та розпочнеться о 16:00 за Києвом.