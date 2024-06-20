Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Словацький хавбек подівся своїми думками перед грою з Україною.

Півзахисник збірної Словаччини Ондрей Дуда прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти України.

"Відчуваю себе добре. Чим більше ігор, тим краще. Ми точно виходимо на цю гру зі стриманістю. Ми хочемо досягти успіху.

Три роки тому ми вилетіли з турніру після перемоги у першій грі, але це футбол, і він може бути жорстоким. Але поки ми маємо можливість пройти далі, ми зробимо максимум, щоб досягти успіху.

Нашою грою проти Бельгії ми дали вболівальникам сигнал, що ми тут заради них. Що вони можуть покладатися на нас. Для нас це буде своєрідний маленький фінал. Для мене кожна гра у турнірі така.

Обидві команди хочуть перемогти. Важко сказати, як все вийде, але ми зробимо все можливе, щоб виграти", — наводить слова Дуди прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться завтра, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.