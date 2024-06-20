Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український універсал поділився своїми думками перед грою зі Словаччиною.

Універсал збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти Словаччини.

"Такі ігри, як із Румунією, трапляються. Краще нічого не говорити. Проте я переконаний, що всі чомусь навчилися, як окремо, так і як команда. Але я не хочу говорити про цю гру. Я хочу дивитися вперед, на матч зі Словаччиною. Ми повинні бути готовими до нього.

Ми очікуємо справді складної гри проти потужного колективу, який разом захищається та разом атакує. Завтра на кожній ділянці поля точитимуться битви, і команда, яка виграє ці битви, переможе.

Ми всі працюємо й усі мріємо. Нас би тут не було, якби ми не вірили в себе. Краще більше робити й менше говорити. Звичайно, ми віримо, але спочатку ми повинні щось зробити на полі", — наводить слова Зінченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться завтра, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.