Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник словацької збірної поділився своїми думками перед грою з Україною.

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона прокоментував майбутній матч групової стадії Євро-2024 проти України.

"Гадаю, що Україна має чудову якість та ідентичність. Вони грають під орудою нового тренерського штабу. На нас очікує важкий суперник, але в нас також є свої якості.

Наша найбільша сила — скромність. Ми повинні викластися на 110 відсотків, якщо хочемо порадувати наших уболівальників. Не думаю, що було важко підготувати гравців морально.

Ейфорія після перемоги над Бельгією тривала кілька годин, але трьох очок точно не вистачить, щоб вийти до плей-оф. Поки що ми не маємо приводів для святкування, ми повністю зосереджені на матчі", — наводить слова Кальцони прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться завтра, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.